В конце XX века распались три государства - СССР, СФРЮ и ЧССР, и вскоре начался мировой парад суверенитетов. Наблюдаемый сегодня развал Ирака и Испании – отголосок того же процесса, убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Некогда одна из сильнейших стран региона, Ирак теперь распался. И все из-за эгоизма США, которые своими экспериментами толкнули целый регион в пучину хаоса. В Сирии находятся военные контингенты двух стран — России и США, и военные кампании Москвы и Вашингтона идут параллельно. Всё это очень опасно. Испания на грани развала, что приведет к пожару в самой Европе. В Украине ситуация тоже тяжелая. КНДР и Иран не собираются отказываться от своих ядерных амбиций. То есть мир подошел к той черте, за которой война», - сказал haqqin.az украинский политолог. - Американцы не понимают, что однополярного мира больше нет. Они заигрались и фактически сами поставили себя на грань ядерной войны. Нового мироустройства нет, и фактически образовался бардак, где каждый народ объявляет о своей независимости".

«Если бы все страны остались верны своим обязательствам, подписанным в Хельсинки в 1975 году, то мы не стали бы свидетелями хаоса», - убежден М.Погребинский.

Вместе с тем политолог надеется, что, несмотря на опасную ситуацию в мире, третьей мировой войны все же удастся избежать: «Думаю, у лидеров мировых держав все-таки хватит ума не довести дело до войны...»