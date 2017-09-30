Сегодня президент Азербайджана принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече президент Ильхам Алиев заявил об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической и других сферах. По cловам главы государства, экономическое и торговое сотрудничество, а также импортно-экспортные операции между Азербайджаном и Россией имеют хорошую динамику.

Отметив традиционно тесное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области безопасности, президент Ильхам Алиев подчеркнул особую важность таких контактов в то время, когда угрозы растут во всем мире, и в том числе в нашем регионе, и с этой точки зрения обсуждения, которые прошли в ходе визита Николая Патрушева, имеют большое значение. Глава Азербайджана выразил уверенность в том, что визит главы Совбеза России принесет эффективные результаты и послужит еще большему расширению сотрудничества между двумя странами в области безопасности.

В свою очередь глава Совбеза РФ передал президенту Ильхаму Алиеву приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

«Мы очень рады встречи с Вами и придаем большое значение нашему сотрудничеству по линии Совбезов, и это сотрудничество развивается очень конструктивно. Мы с азербайджанской стороной выявляем новые вызовы и методы противодействия им в рамках двустороннего сотрудничества. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за их участие в многосторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в этом», - сказал Н.Патрушев.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.