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Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым "Азербайджан и Россия вместе выявляют вызовы"

 

Сегодня президент Азербайджана принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече президент Ильхам Алиев заявил об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в политической, экономической и других сферах. По cловам главы государства, экономическое и торговое сотрудничество, а также импортно-экспортные операции между Азербайджаном и Россией имеют хорошую динамику.

Отметив традиционно тесное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области безопасности, президент Ильхам Алиев подчеркнул особую важность таких контактов в то время, когда угрозы растут во всем мире, и в том числе в нашем регионе, и с этой точки зрения обсуждения, которые прошли в ходе визита Николая Патрушева, имеют большое значение. Глава Азербайджана выразил уверенность в том, что визит главы Совбеза России принесет эффективные результаты и послужит еще большему расширению сотрудничества между двумя странами в области безопасности.

В свою очередь глава Совбеза РФ передал президенту Ильхаму Алиеву приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

«Мы очень рады встречи с Вами и придаем большое значение нашему сотрудничеству по линии Совбезов, и это сотрудничество развивается очень конструктивно. Мы с азербайджанской стороной выявляем новые вызовы и методы противодействия им в рамках двустороннего сотрудничества. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за их участие в многосторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в этом», - сказал Н.Патрушев.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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