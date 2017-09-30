Москва опровергла заявление Киева о российских войсках в Белоруссии

Российское минобороны опровергло заявление главы Генштаба Украины о том, что Россия, будто бы, не вывела свои войска с территории Белоруссии после учений "Запад - 2017", передает РИА Новости.

Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко утверждал в интервью агентству Рейтер, что Россия оставила в Белоруссии большую часть подразделений, участвовавших в "Западе - 2017".

Как заявило минобороны РФ, все подразделения российских войск, принимавшие участие в учениях, вернулись в пункты своей постоянной дислокации.

По мнению официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, утверждения о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках демонстрируют "всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодность его руководителя".

"Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба", — отметил И.Конашенков, добавив, что если это - результат перехода украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, то такая украинская армия может оказаться "прямой и явной угрозой" для самого Североатлантического альянса.