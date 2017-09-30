В Конго разбился военно-транспортный самолет

Военный самолет потерпел крушение в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК). Погибли все находившиеся на борту 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Radio Okapi.

Инцидент произошел в одном из районов Киншасы в субботу утром. Как заявил работник международного аэропорта Жорж Табора, на борту воздушного судна находились десять человек, из которых не выжил никто. По словам Табора, жертв и пострадавших в районе падения самолета не имеется.

По данным радиостанции, крушение произошло вскоре после взлета самолета из международного аэропорта Киншасы. Согласно предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неполадка.