Большая потеря для haqqin.az: ушел лучший из нас, Рауф Азимзаде

Коллектив haqqin.az понес тяжелую утрату. 30 сентября на 71-м году жизни от тяжелой болезни скончался наш коллега Рауф Азимзаде.

Один из немногих сегодня представителей старой школы журналистики, Рауф муаллим стоял у истоков haqqin.az. Его опыт, обширные знания сыграли значительную роль в становлении издания.

Стараниями работавшего литературным редактором Рауф муаллима материалы портала всегда отличались безупречным русским языком и безукоризненной грамотностью.

Нередко он и сам брался за перо, освещая самые острые социальные проблемы в стране. Метеоролог по образованию и многолетнему стажу работы, Р.Азимзаде в 90-е по зову сердца пришел в прессу, чтобы говорить людям правду о нашей жизни, и всегда выбирал издания с самой объективной позицией – «Реальный Азербайджан», «Хазри», Haqqin.az.

А для нас, сотрудников портала, Рауф муаллим в первую очередь был бесконечно добрым, отзывчивым старшим другом. Жизнерадостный, энергичный, он всегда был готов искренним участием, отеческим советом поддержать в трудную минуту и столь же душевно порадоваться успехам каждого из нас.

Влюбленный в свое дело, Рауф муаллим сумел оставить добрую память о себе у всех, кому посчастливилось его знать и с ним работать.

Помнить – значит больше понимать все то, чему успел нас научить Рауф муаллим - доброте и преданности своему делу.

Покойся с миром, наш дорогой друг и учитель!

Аллах рехмет элесин!