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Акция протеста сторонников единства Испании в Барселоне

 

Сторонники единства Испании вышли в субботу на митинг протеста против референдума о независимости Каталонии. Собрание проходит перед зданием каталонского Женералитета (правительства автономного сообщества) в Барселоне, передает ТАСС.

Акция проводится на площади св. Иакова в Готическом квартале - старинной части Барселоны с узкими улицами и исторической застройкой. Там, на ограниченном пространстве, расположены здания региональной администрации и барселонской мэрии. Выступить в поддержку единства королевства вышли около несколько сотен человек - не слишком просторная площадь так и не была заполнена вся.

Толпа вышла к зданию каталонского Женералитета с флагами Испании и красно-желтыми лоялистскими знаменами Каталонии, но без звезды в синем или желтом треугольнике, являющейся отличительным признаком сепаратистских флагов. Собравшиеся скандировали призывы к единству Испании и выкрикивали угрозы в адрес каталонского руководства.

"Каталония - это Испания!", "Пучдемона - в тюрьму!", - кричали противники референдума, имея в виду главу регионального правительства Карлеса Пучдемона, главного инициатора предстоящего плебисцита.

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Акция протеста сторонников единства Испании в Барселоне
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