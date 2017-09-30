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Противостояние грузинской полиции и армян в Джавахетии фото

 

Во время инцидента в селе Гумбурдо в Джавахетии 30 сентября сотрудники грузинской полиции стреляли в воздух и применили дубинки против местных армян. Об этом заявил сопредседатель незарегистрированной армянской националистической партии «Вирк» Давид Рстакян, передает Новости Армении.

«После столкновений с полицией были задержаны армяне. Сейчас здесь находится глава МВД, надеемся, что ситуация утрясется», - заявил Рстакян. 

Согласно информации, местные армяне хотели установить свой хачкар во дворе церкви X века, которая реставрируется. Полицейские их не пустили во двор церкви. Ситуация накалилась, после чего на место инцидента были вызваны войска специального назначения.

 

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