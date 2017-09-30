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Эрдоган: «Власти Курдистана поплатятся за референдум о независимости»

 

Власти Иракского Курдистана поплатятся за проведенный в автономии референдум о независимости. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявил сегодня президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.

«Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени, - отметил он. - Так что им придется заплатить за это».

По словам турецкого лидера, администрация Иракского Курдистана «создает не независимое государство, а новую рану в регионе». Эрдоган напомнил о нарушении прав туркоманов и арабов. По его мнению, плебисцит не учитывал интересы этих этнических меньшинств.

«Мы находимся в близком контакте с соседствующими странами, с Ираком и Ираном, и готовы к любым негативным последствиям», - добавил президент Турции.

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Эрдоган: «Власти Курдистана поплатятся за референдум о независимости»
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