29 сентября в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" во время проверки рейса "Харьков - Кутаиси" у 31-летнего гражданина Азербайджана обнаружили две отметки государственной пограничной службы Украины неустановленного образца, сообщает haqqin.az со ссылкой на Харьковский пограничный отряд Погранслужбы Украины.

По данным пограничников, во время собеседования мужчина предложил им 100 долларов за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничники от взятки отказались, задокументировали факт ее дачи и после составления всех необходимых документов передали иностранца сотрудникам полиции.