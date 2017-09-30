Россия испытала на Каспии мощную РЛС

25 сентября экипажи больших и малых ракетных кораблей Каспийской флотилии России, базирующейся в Астраханской области и Дагестане, провели учения с применением мощной радиолокационной станции «Подсолнух», сообщает haqqin.az.

Применение радиолокационной станции «Подсолнух» в ходе учений Каспийской флотилии свидетельствует о тестировании данного оборудования и демонстрирует наличие у России в регионе мощных средств обнаружения морских и воздушных целей, заявили изданию «Кавказский узел» военные эксперты Александр Перенджиев и Павел Фельгенгауэр.

«Данные учения очень важны. Бытует мнение, что Каспийское море - лужа, в которую никто не может войти, кроме стран, омываемых этим морем. Но хитрость в том, чтобы продемонстрировать союзникам, что Россия имеет собственные средства обнаружения», - пояснил эксперт российской Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Кроме того, эксперт сказал, что эти учения тесно связаны с использованием каспийских кораблей для решения глобальных задач - так, с них наносятся ракетные удары по боевикам в Сирии.

Радиолокационная станция «Подсолнух», примененная в ходе недавних учений, предназначена для мониторинга подлета ракет, пояснил эксперт.

«Территория, расположенная к югу от региона, - неспокойная. РЛС хороша тем, что мобильна: нет необходимости платить, условно говоря, Азербайджану за расположение станции. Радиолокация может осуществляться в нейтральных водах, что выгодно для мониторинга ситуации на Ближнем Востоке и Средней Азии», - сказал Перенджиев.

Учения на Каспии проводятся достаточно часто, но не всегда с применением таких станций, как РЛС «Подсолнух», отметил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

«Это загоризонтная станция, которую решено испытать. «Подсолнух» - станция, позволяющая узнать данные о более дальних морских целях без космического вмешательства и участия беспилотников. К примеру, если противник находится, скажем, в 300 километрах, то обычными радарами засечь его невозможно из-за кривизны Земли», - пояснил Фельгенгауэр, добавив, что вооружение Каспийской флотилии серьезно отстало от американских аналогов.

«Есть несколько ракетных кораблей, но вся их мощь дотягивает до одного американского эсминца, который за 10 минут может запустить 50 ракет. У Каспийской флотилии уйдет на это пара дней. Дело в том, что российские корабли снабжены малым количеством пусковых установок, в то время как западные корабли используют установки револьверного типа, способные выпускать ракеты одну за другой. Не так давно два эсминца США за 15 минут выпустили по Сирии почти 80 ракет. За это время вся Каспийская флотилия выпустит 10 - 20», - сообщил Фельгенгауэр.

РЛС «Подсолнух» — загоризонтная коротковолновая радиолокационная станция ближнего действия. Предназначена она для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км. и для применения в береговых системах контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны.

Главной особенностью РЛС «Подсолнух» является её загоризонтный обзор — она способна обнаруживать предметы, находящиеся не в прямой видимости, а за радиогоризонтом, что существенно повышает дальность их обнаружения.

Отметим, что до 2102 года Россия использовала для обнаружения воздушных и морских целей Габалинскую РЛС. Договор между Азербайджаном и Россией об аренде этой РЛС истек в 2012 году.