Премьер-министр Японии и лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ объявил досрочные выборы. Они состоятся 22 октября, на год раньше планового срока. К таким действиям его подтолкнула кризисная ситуация, возникшая на Корейском полуострове и несущая нешуточные угрозы для Японии.

Через Японские острова уже два раза пролетали баллистические ракеты, испытываемые КНДР. Нет никаких гарантий, что такие испытания не повторятся, но уже с ядерной боеголовкой. Все это страшно беспокоит японцев и сплачивает их вокруг власти. Абэ решил этим обстоятельством воспользоваться.

Дело в том, что летом вдруг у японского премьера, пользовавшегося, казалось бы, непререкаемым авторитетом, дела пошли наперекосяк. Всплыла пара историй, в которых он воспользовался своим положением, чтобы помочь "своим людям". Для кого-то покажется смешным, но то, что премьер поспособствовал получению лицензии на открытие ветеринарной клиники его хорошим знакомым, чуть не пустило под откос карьеру одного из весьма успешных политиков.

Ведь ЛДП даже пошла на нарушение традиции: под Синдзо Абэ специально изменили правило, согласно которому партийный лидер не может возглавлять партию больше двух трехлетних сроков подряд.

Рейтинг поддержки Абэ летом упал до 30%, а некоторые замеры давали и вовсе 26%. Японская новейшая история показывает, что премьеры от такого падения обычно не очухиваются. Но Абэ оказался в каком-то смысле везунчиком.

Во-первых, на местных выборах провалилась главная оппозиционная партия – Демократическая. Во-вторых, как уже сказано, Ким Чен Ын в короткие сроки превратился в серьезную угрозу, и поддержка правительства в тревожной ситуации подскочила. Здраво все взвесив, премьер-министр принял решение о досрочных выборах. Объясняя свое решение народу, он сказал, что хотел бы иметь полную поддержку народа, чтобы принимать сложные решения, необходимые для предотвращения нависших над страной угроз.

Это заявление прозвучало буквально несколько часов спустя после того, как о создании своей партии – Партии надежды, заявила губернатор Большого Токио Юрико Коике. Она когда-то занимала пост министра обороны в первом правительстве Абэ, но потом вышла из ЛДП и сделала самостоятельную политическую карьеру, которую нельзя не признать блестящей.

Японское общество остается весьма консервативным в той части, которая касается роли женщин в политической жизни страны. Но Коике убедительно выиграла губернаторские выборы в Большом Токио, а это, для полного понимания, не просто столичная префектура, а целых 38 миллионов жителей, побольше чем в иных странах.

Разные социологические замеры сразу, со старта, дали Партии надежды от 13% до 18%, что совсем неплохо на фоне 29%-32% ЛДП. В партию Коике тут же пошли перебежчики из числа либеральных демократов, а лидер Демократической партии, которая по опросам едва набирает 8%, будто бы размышляет о том, чтобы дать право своим партийцам возможность выдвигаться от Партии надежды.

Сама Юрико Коико заняла мудрую позицию: она не будет участвовать в выборах, пока не подготовит Токио к Олимпиаде-2020, это было бы нечестно с ее стороны. А успешно выполнив эту работу, она заработает дополнительные политические очки, которые позволят уверенно штурмовать власть, к тому же и партия за этот срок должна укрепиться организационно. Таким образом Сидзо Абэ не рискует проиграть. Но всех проблем это не снимает. Его главная цель – изменение конституции, которая запрещает использование Сил самообороны Японии за рубежом. Но для этого требуется абсолютное большинство в парламенте. Вот эта задача может оказаться Либерально-демократической партии не по зубам, и тогда делом чести для него будет уйти с поста лидера. Что-что, а честь в Японии свято блюдут.