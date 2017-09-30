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Выдающийся онколог М.Алиев стал членом президиума РАН

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Наш земляк - академик Мамед Алиев только что избран членом президиума Академии наук России! Это – исключительный случай в истории отечественной науки. Азербайджанский ученый известен как выдающийся онколог.

Профессору Мамед Багир Джавад оглы Алиеву 62 года, он родился в семье медиков, отец - хирург-травматолог, мать - гинеколог. Выпускник Азмединститута (1979), он начинал свою врачебную карьеру в Баку, работал в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы анестезиологом-реаниматологом, затем травматологом-ортопедом.

Два года работал заведующим отделением ортопедии в клинике травматологии и ортопедии в Баку, в том же году защитил кандидатскую диссертацию по вопросам лечения осложненных вывихов бедра у детей. В 1990 году был направлен в Москву для работы над докторской диссертацией в клинику академика Николая Николаевича Трапезникова — генерального директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. В 1992 году защитил докторскую диссертацию, посвященную опухолям опорно-двигательного аппарата, и остался работать в онкологическом центре. В 1999 г. ему присваивается звание лауреата государственной премии РФ в области науки и техники за «Разработку и внедрение в клиническую практику комбинированных методов лечения остеогенной саркомы».

В конце 2003 года Объединенный учёный совет РОНЦ РАМН поддержал кандидатуру М.Д.Алиева на выборах в член-корреспонденты РАМН по специальности онкоортопедия.

Награждён премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2006 год.

Он автор 6 научных монографий, 2 методических пособий, 5 книг, а также около 500 научных работ и статей, опубликованных как в России, так и в других странах.

М.Д.Алиевым основан ряд новейших направлений в медицине, в частности - онкоортопедия, которая включает в себя комплексное ортопедическое лечение.

В 2009 г. по инициативе М.Д.Алиева создана Восточно-Европейская Группа по изучению сарком (East-European Sarcoma Group), объединившая специалистов России и других стран мира.

В настоящее время Мамед Алиев является заведующим хирургическим отделением общей онкологии Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина, директором его НИИ детской онкологии и гематологии и членом Общественной палаты РФ.

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