Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Лидеру организации «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в давлении на кинотеатры. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

В МВД России подтвердили информацию о предъявлении обвинения в рамках уголовного дела. В то же время имя лидера общественной организации не уточняется.

В полиции пояснили, что дело по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения») было возбуждено из-за принуждения киносети к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия по отношению к зрителям и владельцам кинотеатров.

28 сентября пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина рассказала о криминальном прошлом лидера Калинина, у которого имеется судимость за убийство. Согласно материалам его дела, в 2002 году вместе с еще двумя мужчинами он ворвался в квартиру знакомой, ограбил ее и задушил. Калинин был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима.

23 сентября Калинина задержали в рамках уголовного дела об угрозах киносетям в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда».

За некоторое время до этого мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Вместе с ним в полиции оказались еще трое: Юрий Калинин (брат Александра), Александр Баянов и Денис Манталуц. В суде они объяснили свои действия тем, что появление фильма «Матильда» оскорбило их религиозные чувства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что организация «Христианское государство — Святая Русь» в Минюсте не зарегистрирована.

«То есть по сути речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — отметили в Кремле.