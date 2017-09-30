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Саакашвили зовет украинцев на «большой митинг»

 

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили позвал всех на «большой митинг» в Киеве. Он пройдет 17 октября. Об этом он заявил на акции своих сторонников в Одессе 30 сентября, сообщает ТАСС.

«Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута», — сказал Саакашвили.

Сам бывший грузинский лидер, который не может претендовать на президентский пост в Украине, после предполагаемой смены власти в Киеве намерен вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие.

Всего на встречу, по оценкам очевидцев, пришли порядка 500 человек.

Перед выступлением бывшего губернатора Одесской области на площади произошла потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили. Полиция быстро развела конфликтующие стороны.

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