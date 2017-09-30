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Федерация тяжелой атлетики Азербайджана дисквалифицирована на год

Автор: Отдел спорта 

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отстранена на год от международных соревнований, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Это решение было принято на заседании Исполнительного совета IWF в Бухаресте.

Между тем haqqin.az еще в начале сентября сообщал, что Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана ждет наказание. Наряду с нашей страной пострадали еще восемь ведущих федераций мира. Они подвергнуты санкциям из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил, выявленных при перепроверке проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Обсуждались страны, имевшие три и более положительные допинг-пробы Пекина-2008 и Лондона-2012.

В девятку стран, помимо Азербайджана, вошли Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Молдова, Украина, Турция и Китай. Они точно пропустят чемпионат мира, который пройдет в американском Анахайме с 27 ноября по 5 декабря. После чемпионата мира всем странам может быть предоставлена возможность сократить продолжительность дисциплинарных мер путем подписания четких и строгих условий, которым необходимо будет следовать.

Напомним, что у Азербайджана пять положительных допинг-проб. Лидируют тут Казахстан и Россия - по 10, у Беларуси - 7, у Армении - 4, у остальных стран – по 3 позитивных допинг-теста.

В составе сборной Азербайджана на допинге попались Интигам Заиров (Пекин и Лондон), Боянка Костова (Лондон), Низами Пашаев (Пекин) и Сардар Гасанов (Пекин).

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