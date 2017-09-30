Сборная Азербайджана по волейболу поборется за бронзу Евро-2017

В Баку на площадке Национальной гимнастической арены состоялся первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Азербайджана и Голландии.

В упорнейшей борьбе нидерландские волейболистки все же одержали победу – 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).

Во втором полуфинале сегодня встретятся Сербия и Турция.

А сборная Азербайджан завтра сыграет в матче за бронзовые медали. Наша команда уже пробивалась в полуфинал чемпионата Европы. Это было в 2005 году. Тогда в полуфинале мы уступили Италии, а в матче за 3-е место – России. Сборная Азербайджана заняла тогда 4-е место. Завтра у нашей команды будет шанс впервые в истории попасть в призеры Евро.