Шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" сегодня объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу "охотник за игиловцами", передает РИА Новости.

L'un des plus grands et anciens snipers du monde "Abu Tasheen" vient d'être tué dans les combats contre l'EI. Vidéo: https://t.co/cvcZxksKWn — Ashkan (@Zarathoustra96) 29 сентября 2017 г.

По данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГИЛ в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГИЛ ему удалось уничтожить, отвечает – 321.