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У пассажирского А380 в полете разрушилась обшивка двигателя фото

 

У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля в Лос-Анджелес. Об этом сообщает портал Airlive.net.

Фотографии разрушенного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.

Лайнер выполнял рейс AF66. Сообщается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Гус Бей в Канаде.

Лайнер Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. Первый полет эта модель выполнила 10 лет назад — 25 октября 2007 года. К настоящему моменту выпущено более 200 самолетов этой модели — они есть в парках десяти авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Азии.

У А380 две палубы — на верхней обычно находятся салоны первого и бизнес‑классов, на нижней палубе — эконом‑класс. В трехклассной компоновке самолет, как правило, вмещает 525 пассажиров. В одноклассной конфигурации — 853 пассажира. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров.

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