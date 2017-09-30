Массовые акции протеста охватили Испанию

Тысячи человек по всей Испании присоединились сегодня к демонстрациям против референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Акции прошли во многих городах королевства, в том числе в Мадриде и Барселоне, сообщает ТАСС.

Участники манифестаций приносили с собой флаги Испании, Каталонии и Евросоюза. Собравшиеся призывали к единству в стране и уважению конституции. Они также настаивали на том, что следует отправить в тюрьму каталонского лидера Карлеса Пучдемона. Порой нелестные слова звучали и в адрес центрального правительства. В столице страны и Барселоне в течение дня прошло сразу несколько подобных митингов.

В Мадриде в акциях приняли участие тысячи человек. Некоторые жители центральных районов в знак поддержки единства Испании вывесили на балконах флаги королевства. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах страны.

По Испании также прошли акции в поддержку сепаратистского референдума. В столице государства данные митинги не смогли собрать большого числа людей, однако в баскском городе Бильбао несколько тысяч человек присоединились к демонстрации с призывами к "свободе самовыражения".

До настоящего момента акции проходили без серьезных инцидентов. Множество манифестаций запланировано на воскресенье, когда должен состояться референдум о независимости Каталонии. И центральное правительство, и региональные власти уже выражали надежду на то, что акции не перерастут в беспорядки.