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Полиция Испании опечатывает избирательные участки в Каталонии

 

Полиция Испании закрыла более половины из каталонских школ, которые должны были служить избирательными участками на референдуме о независимости региона, сообщает Рейтер со ссылкой на правительство страны.

Всего правоохранителям удалось закрыть 1 300 каталонских школ из 2 315. Еще 163 школы, в которых должно состояться голосование, заняты сторонниками референдума, сообщил источник в правительстве страны.

Каталонские власти 1 октября планируют организовать референдум о независимости региона, который Мадрид считает незаконным. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.

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