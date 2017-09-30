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На гоночный автомобиль установили двигатель от сверхзвукового истребителя

 

В Британии успешно провели испытания реактивного двигателя для сверхзвукового автомобиля Bloodhound, который, как запланировано, должен развить скорость до 1600 километров в час во время будущих гонок, сообщает BBC News.

Тестирование проходило в аэропорту Newquay в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200, который был установлен на автомобиль, используется в истребителях четвёртого поколения Eurofighter Typhoon. Несмотря на то, что EJ200 предназначен для самолетов, он оказался совместимым со сверхзвуковым Bloodhound.

Планируется, что в ходе дальнейших испытаний Bloodhound будут проверены система забора воздуха, а также топливные и электрические системы. На 26 октября 2017 года запланирован первый заезд автомобиля по 2,7-километровой взлетно-посадочной полосе аэропорта. Его скорость при этом составит 320 километров в час.

После тестирования Bloodhound отправится в Южную Африку для участия в гонках по дну высохшего озера. Ожидается, что автомобиль сможет проезжать 1,6 километра всего за 3,6 секунды. Тем самым будет установлен новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежит машине, которая развивала скорость до 1228 километров в час.

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На гоночный автомобиль установили двигатель от сверхзвукового истребителя
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