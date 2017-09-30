Армения увеличила военные расходы: гонка с Азербайджаном продолжается

В Армении представлен проект бюджета на следующий год, в котором предусмотрено повышение расходов на оборону на 17,6% - с 440,4 миллиона до 518 миллионов долларов. Как пишут армянские СМИ, это самое большое умножение оборонных расходов за последнее время. Армения и раньше прибавляла расходы на армию, однако столь разительного увеличения оборонного бюджета, причем сразу почти на 18% еще не было.

Так что же послужило причиной столь резкого наращивания оборонного бюджета Армении?

Армянские экспертные круги считают, что часть прибавки к расходам на оборону пойдет на строительство новых ангаров и подготовку персонала на технику, полученную от России по льготному кредиту в 2016 году. Среди прочего вооружения страна получила РСЗО «Смерч» и ОТРК «Искандер».

Предполагается также, что часть дополнительных средств военного бюджета будет направлена на приобретение новых российских вооружений. В этом году Москва и Ереван подписали новое соглашение на поставку оружия, детали которого не раскрываются. По некоторой информации, речь идет еще об одном льготном кредите на покупку российского оружия.

Армянские СМИ отмечают, что не стоит забывать и о соглашении, по которому армянские танки Т-72 пройдут модернизацию на Уралвагонзаводе. Видимо, часть прибавки к оборонному бюджету Армении пойдет и на реализацию этого соглашения.

Однако главной причиной увеличения оборонного бюджета Армении являются бесполезные попытки восстановить военный баланс с Азербайджаном. Армянское руководство надеется, что с падением цен на нефть Азербайджан будет вынужден урезать свой военный бюджет. В долларовом эквиваленте военный бюджет Азербайджана в 2017 году действительно был несколько сокращен, однако в течение года азербайджанская армия получила большое количество новейших систем вооружения и боеприпасов. В результате все ожидания Армении оказались тщетными.

Несмотря на девальвацию маната и сокращение оборонного бюджета Азербайджана в долларовом эквиваленте, он по-прежнему превышает армянский в три раза. В проекте на будущий год предусмотрено увеличение бюджетных расходов на четыре миллиарда манатов. Часть дополнительных средств пойдет на военные расходы. Ожидается, что повышение военных расходов Азербайджана в 2018 году в разы превысит увеличение оборонного бюджета Армении и составит сотни миллионов долларов.

Азербайджан продолжит закупку новейших систем вооружения, и, несмотря на полученные от России ОТРК «Искандер», Армения не сможет восстановить военный баланс с Азербайджаном.