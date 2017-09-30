США имеют каналы связи с КНДР, но Пхеньян до сих пор не проявлял интереса к переговорам по денуклеаризации, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима", — говорится в заявлении Науэрт.

"Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации", — отмечается в заявлении.