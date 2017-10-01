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ЧП на матче чемпионата Франции по футболу: 18 пострадавших видео

 

Матч французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Лиллем" пришлось прервать из-за несчастного случая на стадионе. Во время празднования забитого мяча болельщики гостевой команды навалились на ограждение, а то, не выдержав, рухнуло — в этот момент 18 фанатов получили травмы, трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает ВВС News.

Инцидент произошёл на 15-й минуте встречи, когда защитник "Лилля" Фоде Балло-Туре открыл счёт. Футболист побежал к трибуне, на которой сидели болельщики его команды, чтобы отпраздновать успех. В этот момент большая группа фанатов навалилась на ограждение, отделявшее зрительские места от поля, и оно под весом людей проломилось.

Как уточняет телеканал, судейская бригада решила прекратить матч, а зрителей вывести со стадиона из соображений безопасности. Решение о дальнейшей судьбе встречи руководство Лиги 1 примет позже.

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