Матч французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Лиллем" пришлось прервать из-за несчастного случая на стадионе. Во время празднования забитого мяча болельщики гостевой команды навалились на ограждение, а то, не выдержав, рухнуло — в этот момент 18 фанатов получили травмы, трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает ВВС News.

#BREAKING: 18 football fans injured with three in serious condition after barrier collapsed during Amiens v Lille pic.twitter.com/G3rVxAl7gD