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"Курдский Сталин" о готовности пешмерга к войне с Ираком

 

Курдские отряды пешмерга Партии свободы Курдистана, размещенные в Киркуке, готовы оборонять город в случае ввода туда иракских войск, заявил Sputnik Турция их командир Хусейн Езданпане.

Хусейн Езданпане

По его словам, отряды пешмерга не согласны с решением иракского парламента о вводе войск в Киркук. "Если иракская армия войдёт в Киркук, мы окажем ей сопротивление", — сказал он.

Езданпане, которого за внешнее сходство с советским вождем прозвали "курдским Сталиным", напомнил, что ранее Киркук неоднократно атаковали боевики "Исламского государства", однако все их атаки были отражены с большими потерями для боевиков.

"Защищая Киркук, жизни лишились сотни бойцов пешмерга и мирных жителей города. И сейчас и пешмерга, и мирное население готовы защищать город до конца. В мире ещё нет такой силы, которая смогла бы захватить Киркук и отобрать его у курдов", — подчеркнул Езданпане.

Он отметил, что иракские власти традиционно плохо относились к курдам, ограничивая их права. "Между тем, сами курды войны не хотят, они желают мира и братских отношений с соседними государствами", — сказал Езданпане, добавив, что если Курдистан подвергнется нападению со стороны Ирака или Турции, силы пешмерга будут защищать курдский народ. Вместе с тем, по его мнению, турецкие власти не заинтересованы в ухудшении отношений с курдами, так как у Турции есть в Курдистане экономические интересы.

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