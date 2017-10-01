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В Швеции прошел марш неонацистов

 

В центре шведского города Гетеборг прошла демонстрация неонацистов из «Северного движения сопротивления», сообщает Aftonbladet.

По последним данным, во время акции были задержаны около 60 человек. В ходе столкновений, которых все-таки не удалось избежать, пострадали полицейский и гражданское лицо.

Столкновения произошли между активистами организации и их противниками-антифашистами, бросавшими камни в участников марша.

В акции принимали участие до тысячи сторонников неонацистского движения. Они получили официальное разрешение на проведение шествия.

На месте присутствовали усиленные наряды полиции. Отмечается, что около 100 правоохранителей носили на себе портативную камеру для записи конфликтов и их зачинщиков с целью их оперативного поиска и задержания.

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