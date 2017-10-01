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Трамп подписал новое распоряжение об антироссийских санкциях

 

Президент США Дональд Трамп в субботу продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию. Соответствующее указание, которое распространила пресс-служба Белого дома, дано госсекретарю США, передает РИА Новости.

Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

В распоряжении Трампа отмечается, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году". Указание с запретом на финансирование дается американским банкам, а также представителю в МВФ.

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Трамп подписал новое распоряжение об антироссийских санкциях
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