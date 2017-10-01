Мир полон парадоксов. На фоне продолжающейся антиазербайджанской кампании, развернутой в мировых и армянских СМИ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пожаловался на своей странице в Фейсбуке на …нападки на Совет Европы и лично на него.

Поводом для выступления политика, по его собственному признанию, стала статья главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева «Мы призываем: Азербайджану выйти из Совета Европы» (https://haqqin.az/news/111784).

Ягланд заявил, что в последние дни в Азербайджане началась массовая и хорошо организованная кампания против Совета Европы с нападками на него. Недовольный генсек утверждает, что никогда в истории Совета Европы не было таких выпадов со стороны государства-члена (СЕ – Ред.) против избранного генерального секретаря.

Далее Ягланд упоминает «блогера» Фатуллаева, который, как он считает, причастен к одной из самых мощных атак на него и Совет Европы. А затем в непозволительных для дипломата выражениях делает оценки: Мол, Фатуллаев стал ярым защитником правительства после выхода из тюрьмы. И это при том, что «генеральный секретарь спас ему жизнь».

Дальше – больше. Ягланд заявляет, что «активистов», освобожденных из заключения, заставляют склоняться перед статуей Гейдара Алиева и это снимают телекамеры. Далее в своем обращении, Ягланд фактически подвергает оскорблениям азербайджанского журналиста.

Но Ягланд на этом не останавливается, и опускается до открытых оскорблений в адрес руководства Азербайджана.

Генсек Совета Европы не скрывает свою антиазербайджанскую позицию, заявляя, что уже два года проводит свое расследование по ситуации в Азербайджане. Ягланд забывает про тысячи неисполненных Францией, Италией и другими странами резолюций Евросуда. Но всегда помнит про Азербайджан. Похвальное рвение, разобраться бы, что за ним стоит.

Так что вопрос, поднятый в статье «Мы призываем: Азербайджану выйти из Совета Европы» становится более чем актуальным: что делать Азербайджану в таком Совете Европы, генсек которого открыто нарушая основополагающие и фундаментальные европейские ценности, в частности свободу выражения, СМИ и толерантность, проявляет не только свою предвзятость, но и неприкрытую враждебность в отношении одного из государств-членов Совета Европы.

Haqqin.az вернется к одиозному и беспрецедентному с точки зрения оскорбительного выпада для европейского политика заявлению генсека Совета Европы.