КНДР пригрозила превратить США в «море пламени»

Представитель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в «море пламени». Заявление опубликовано на сайте ЦТАК.

Политика Трампа названа в документе «самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени».

В заявлении также говорится, что дальнейшая безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз назвали «сумасшедшим стариком», приведет только к укреплению воли армии и народа Северной Кореи.