Кардашьян раскритиковала Трампа

Звезда реалити-шоу и порнографических видеосессий Ким Кардашьян обратилась в твиттере к президенту США Дональду Трампу с призывом перестать писать посты и оказать, наконец, помощь жителям Пуэрто-Рико.

«Пожалуйста, прекрати писать сообщения в твиттере и играть в гольф, когда люди умирают. Пожалуйста, встань и помоги!», — написала она.

Она также прокомментировала сообщение главы государства, в котором тот призывал жителей Пуэрто-Рико не верить СМИ, написав, что «у них нет сил, чтобы смотреть новости».