США направляют боевой флот к берегам КНДР

В октябре сего года Пентагон направит к восточному побережью Корейского полуострова авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76). Корабль примет участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на анонимный источник.

«Мы ведем консультации с США по плану взаимодействия с авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем USS Ronald Reagan, в Японском море в районе 15 октября», — пояснил информатор.

По его словам, авианосец, скорее всего, будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер и эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, а также ударная атомная подводная лодка, снаряженная крылатыми ракетами Tomahawk.