Тысячи бакинцев сдают кровь в день Ашура

В воскресенье, первого октября, в связи с днем Ашура в Азербайджане проходит донорская акция, организованная Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Министерством здравоохранения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Массовая акция по сдаче крови проходит в 17 мечетях, в Главном центре банка крови в Баку и в восьми его региональных филиалах.

По словам директора Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Зохры Алимирзоевой, акция началась в семь часов утра, и на данный момент кровь сдали уже около тысячи граждан.