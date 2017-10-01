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Тысячи бакинцев сдают кровь в день Ашура

 

В воскресенье, первого октября, в связи с днем Ашура в Азербайджане проходит донорская акция, организованная Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Министерством здравоохранения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Массовая акция по сдаче крови проходит в 17 мечетях, в Главном центре банка крови в Баку и в восьми его региональных филиалах.

По словам директора Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Зохры Алимирзоевой, акция началась в семь часов утра, и на данный момент кровь сдали уже  около тысячи граждан.

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