На прошлой неделе в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания законопроекта «О внесении изменений в уголовный кодекс Азербайджана», подготовленного на основе распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации уголовно-правовой политики и расширении применения мер альтернативного наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Слушания были организованы Комитетом по правовым вопросам и госстроительству Милли меджлиса под председательством депутата Али Гусейнли.

Выступая на слушаниях, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев заявил о необходимости совершенствования любого законодательства, подчеркнув важность распоряжения, подписанного президентом 10 февраля.

«Мы стараемся, чтобы наши законы были одновременно суровы и исполняемы, а с другой – не были бы направлены против людей и применялись справедливо», - сказал он.

К этому С.Мирзоев добавил, что в странах бывшего СССР не было доныне прецедента, чтобы глава государства выражал обеспокоенность в связи с ростом числа приговоров, предусматривающих лишение граждан свободы.

«Обеспокоенность была связана с тем, что арест как вид наказания применялся слишком часто. Президент считает это ненормальным, и юристы разделяют его мнение», - сказал он.

Глава Аппарата Милли Меджлиса также отметил, что законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс» был внесен в парламент президентом. Законопроект затрагивает 4 направления, предусматривающих декриминализацию преступления и применение альтернативных видов наказания.

Выступивший на слушаниях председатель Коллегии по уголовным делам Верховного суда Шахин Юсифов раскритиковал судей за то, что они слишком часто применяют наказание в виде ареста.

«Несмотря на принятые меры, в большинстве случаев суды все еще предпочитают избирать в отношении правонарушителей меры пресечения в виде ареста и лишения свободы. Дело в том, что объективные причины исходят из ряда пробелов и недочетов действующего уголовного законодательства. В вынесенном же на обсуждение проекте изменений в Уголовный кодекс эти пробелы устранены. Применение указанного в УК наказания в виде общественных работ в ряде случаев оказывается невозможным. В таких случаях суды предпочитают назначать наказание в виде лишения свободы. С другой стороны, наказание в виде крупного штрафа и исправительных и общественных работ оставалось без исполнения», - сказал он.

Ш.Юсифов отметил, что за 8 месяцев после подписания 10 февраля президентом Ильхамом Алиевым распоряжения «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» действия отечественных правоохранителей и судейских обнаруживают разительные позитивные перемены.

«Эти перемены обусловлены тем, что сегодня возглавляющие предварительное расследование прокуроры приостановили осуществление представлений касательно лиц, совершивших преступления малой тяжести и в целом не подпадающих под меру пресечения в виде ареста. Суды стали более уверенными. Хотя такие представления имеют еще место, поступает информация, что в ряде случаев принимаются решения об их отклонении и об отказах от избрания в отношении обвиняемых меры пресечения в виде ареста. Согласно информации Минюста, это способствовало сокращению за короткий период времени числа арестованных лиц на 30 процентов», - сказал он.

В свою очередь председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев предложил внести нормой в Уголовный кодекс АР наказание в виде лишения гражданства. По словам Гасангулиева, последние изменения в Конституцию страны предоставляют возможность для такого нововведения.

«Данный предмет нашел свое отражение в Особенной части Уголовного кодекса, однако он не обозначен в качестве наказания в Общей части УК. Предлагаю внести лишение гражданства в статью 43 в качестве вида наказания», - сказал депутат.

Гасангулиев также отметил, что в гуманных изменениях, вносимых в УК в связи с отбытием пожизненного заключения, должны учитываться интересы не только осужденных, но и потерпевших.

«В изменениях указывается, что приговоренные к пожизненному заключению могут быть условно-досрочно освобождены, отбыв 25 лет срока наказания. В другом пункте предусматривается лишение свободы на 18 лет за разбой с причинением ущерба в особо крупных размерах. То есть мы ужесточаем наказание за преступления против собственности и при этом облегчаем пожизненное заключение - наказание за преступление против личности. Как вам известно, к пожизненному сроку приговаривают главным образом за убийства малолетних, беспомощных людей и за особо тяжкие преступления. Теперь же мы смягчаем наказание за такие деяния. Считаю, что это неверный шаг, который может способствовать разжиганию у потерпевших чувства мести», - констатировал он.

В то же время начальник Управления правового обеспечения и информации Генеральной прокуратуры Натик Гусейнов заявил, что Генпрокуратура выступает против последнего изменения в Уголовный кодекс в связи с отменой уголовной ответственности за использование и хранение наркотических средств.

По его словам, декриминализация статьи 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) является шагом неправильным: «Потому что регион, в котором мы проживаем, является местом, где предпринимаются попытки транзитного оборота наркотиков».

Председатель Коллегии по тяжким преступлениям Верховного суда Шахин Юсифов также выступил против декриминализация данной статьи.

Между тем заведующий сектором правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Вюсал Исаев заявил, что мнения представителей Верховного суда и Генпрокуратуры учтены.

«Здесь позиция однозначна: внесение в Уголовный кодекс этого изменения может послужить росту числа преступлений. Кроме того, в других странах декриминализация этого наказания все еще не обоснована. По этой причине на нынешнем этапе данное изменение не одобрено», - сказал он.