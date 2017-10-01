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Серж Саргсян под «Мешади Ибада» стал крестным отцом Левона Ароняна фото, видео

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Сильнейший армянский шахматист Левон Аронян обвенчался в субботу со своей австралийской коллегой, чемпионкой Океании Арианой Каоили.

В церемонии венчания, которая прошла в храме Сагмосаванк, в качестве крестного отца молодоженов принял участие президент РА и, по совместительству, глава Федерации шахмат Армении Серж Саргсян .

Пара Аронян - Каоили до того в течение 11 лет состояли во внебрачной связи. Сообщается, что ныне  Ариана усиленно изучает армянский язык, являясь главным редактором ереванской газеты «Путешественник».

Торжество продолжилось вечером в одном из ереванских ресторанов. В сети распространили видео танца невесты. Ариана плясала под мелодию песни Мешади Ибада из музыкальной комедии «O olmasın, bu olsun» великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, многие из произведений которого армяне привычно выдают за свои (в частности, та же мелодия "позаимствована" была знаменитым А.Хачатуряном для его балета "Гаяне").

Под тот же мотив, кстати сказать, не так давно нынешняя новобрачная танцевала и на пышной свадьбе сына миллиардера Самвела Карапетяна – одного из богатейших людей России.

А это - фрагмент из фильма «O olmasın, bu olsun». Просто сравните!

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