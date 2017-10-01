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В понедельник в Баку ожидается дождь

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются прерывистые дожди и умеренный, по временам усиливающийся северо-западный ветер, передает Trend воскресное сообщение Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на полуострове составит: ночью - 14 - 16, днем - 16 - 18. В Баку ночью будет 14 - 16, днем - 16 - 18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765-ти до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85 - 95 процентов.

В районах Азербайджана в понедельник  ожидаются кратковременные дожди, местами - ливни. В горных территориях вероятны  снегопады и периодически усиливающийся западный ветер.

Ночью здесь будет 9 - 14, днем - 15 - 19, а в высокогорьях: ночью - 2 - 5, днем - 6 - 9 градусов тепла.

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