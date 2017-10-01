Испания теряет контроль над Каталонией

Каталонская полиция отказалась исполнить решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Как утверждает издание, вместо сотрудников каталонских правоохранительных органов означенное решение суда исполняют силы Гражданской гвардии и национальной полиции, направленные в Каталонию правительством Испании.

Ими было заблокировано более 1,5 тысячи соответствующих участков, среди которых оказался, в частности, избирательный пункт в провинции Жирона, где должен был голосовать лично президент каталонского Женералитета (правительство автономии) Карлес Пучдемон.