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В Карачаево-Черкесии задержали гражданина Азербайджана

 

Сотрудники правоохранительных органов КЧР задержали иностранного гражданина, который нелегально проживал на территории республики. Об этом информирует пресс-служба главка МВД по региону.

Между тем установлено, что указанный иностранец является именно гражданином Азербайджана 1991 года рождения. Он был задержан в пятницу, 29 сентября, в ходе операции «Нелегал - 2017».

"В отношении гражданина Азербайджана был составлен административный протокол", - сообщает ведомство.

Молодого человека поместили в спецучреждение, где он будет находиться вплоть до его выдворения за пределы РФ. За нарушение правил пребывания в России ему придется уплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

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