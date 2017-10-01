Польша разместит у себя десятки тысяч американских военных

Для обороны Польши и ее противостояния внешним угрозам требуется разместить на территории страны как минимум две дивизии США. Об этом заявил министр обороны РП Антоний Мацеревич в интервью изданию Wpolytice.



"С точки зрения необходимой обороны Польше требуется... совершенно точно свыше двух дивизий" — сообщил он репортерам.

Глава минобороны пояснил, что эти слова «не означают, что мы обсуждали эти числа или что этот вопрос рассматривается».

Напомним: численность личного состава дивизии США - 15 тыс. военных.