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Индийский дипломат: Никто не знает, где находится Азербайджан

Автор: Отдел информации 

В сентябре в Нью-Йорке состоялась встреча контактной группы из пяти членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) -  Турции, Саудовской Аравии, Азербайджана, Кот-д’Ивуара, по итогам которого было сделано еще одно заявление - по Джамму и Кашмиру. Как пишет в своей статье в издании New Indian Express известный индийский дипломат Гопаласвами Партасарати, заявление было основано на «пакистанской пропаганде», а резолюции ООН, на которые ссылаются члены контактной группы ОИС, не имеют современной актуальности.

Партасарати отмечает, что Дели отвергает идею направления в страну миссии по «установлению фактов». Кроме того, индийские власти заявляют, что у контактной группы ОИС нет прав вмешиваться во «внутренние дела Индии».

Отметим, что Пакистан считает "кашмирский конфликт" международным спором и сохраняет за собой право выносить данный вопрос на обсуждение на международных форумах, допуская соответствующее посредничество других государств. Исламабад требует проведения на спорной территории плебисцита, ссылаясь на соответствующие резолюции ООН. Индия же выступает против признания кашмирской проблемы международным спором и отвергает правомерность ее решения посредством каких-либо плебисцитов.

Далее индийский дипломат вместо предъявления аргументов перешел к методу ведения дискуссии по принципу: «сам дурак». «Большинство людей во всем мире не знают, где находятся Азербайджан, Кот-д'Ивуар и Нигер», - написал Партасарати, при этом назвав президента Турции "исламистом" и обвинив эту страну в том, что она, дескать, «сует нос» во внутренние дела многих государств, начиная от Филиппин и Мьянмы до Сирии и Ирака.

 Фактически Партасарати использовал стиль армянской риторики, напомнив, в частности, своей аудитории о пресловутом «геноциде армян». Коснулся онтакже  и «турецкой оккупации» Кипра и произведенных в Турции массовых арестах после провалившейся попытки госпереворота в ней.

«Иронично, что резолюция Контактной группы ОИС была озвучена в период общего внутреннего соперничества, кровопролития и беспорядков во всем исламском мире», - пишет индийский дипломат.

В завершение своего опуса Партасарати прямо заявляет, что Индия будет и впредь игнорировать усилия Пакистана, направленные на активизацию ОИС, и намекает на возможность "активизации" белуджей и пуштунов в Пакистане.

Отметим: Гопаласвами Партасарити – бывший посол Индии в Мьянме, Пакистане и Австралии. Кроме того, в его послужном списке работа пресс-секретарем МИД и правительства страны.

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