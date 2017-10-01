Накануне вечером в мечети Имамзаде в Гяндже произошел инцидент между группой верующих и сотрудниками полиции, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В связи с церемонией Ашура сотрудники полиции предприняли ряд мер по обеспечению безопасности на территории комплекса Имамзаде и беспрепятственному проходу на эту территорию верующих. Были намечены специальные маршруты пешего движения к названному храмовому комплексу.

Однако в районе 22:00 группа людей, недовольная большим скоплением людей в очередях, предприняла попытку войти на территорию мечети в нарушение общего порядка, что создало проблемы для других верующих, и в частности женщин.

Сотрудники полиции пресекли эти действия, призвав нарушителей порядка к подобающему поведению. При активном участии присутствовавших здесь влиятельных теологов в течение 5-7 минут ситуация была полностью нормализована.

В настоящее время проводится расследование инцидента.