В Канаде террорист порезал полицейского и сбил четверых пешеходов

В канадском городе Эдмонтон (провинция Альберта) мужчина нанес несколько ножевых ранений полицейскому и сбил с ног четверых пешеходов. Правонарушение это правоохранительные органы квалифицировали как акт терроризма, сообщает Edmonton Journal.

«Установлено, что такие инциденты расследуются как террористические акты в соответствии с разделом 83.2 Уголовного кодекса», — заявил начальник полиции Эдмонтона Род Кнехт.

Нападение совершено было в субботу вечером. Неизвестный мужчина на белом Chevrolet Malibu сбил сотрудника правоохранительных служб. Полицейского, дежурившего на проезде к местному стадиону во время прохождения там футбольного матча, от удара отбросило на 4,5 метра. Врезавшись на своем авто в служебную машину сотрудника правоохранительных органов, преступник затем нанес потерпевшему несколько ножевых ранений.