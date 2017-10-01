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Эрдоган: "Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС"

 

ЕС должен быть заинтересован в членстве Турции, в то время как она ничего не потеряет, если не вступит в Евросоюз, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Единственный путь реализации новых планов ЕС проходит через полноправное членство в нем Турции. Она готова оказать поддержку таким инициативам и внести вклад в будущее развитие Европы. Но если ЕС выберет другой путь, то это не проблема. Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой", — заявил Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии турецкого парламента.

Он отметил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, но тем не менее не станет по своей инициативе прекращать переговоры о вступлении в него. По словам Эрдогана, политика Европы завязана на Турции, но при этом ЕС не поддерживает Анкару в ее борьбе с терроризмом.

"Страны ЕС на первых местах в числе государств, в коих мы разочаровались больше всего. Турция очень обеспокоена потворством терроризму со стороны тех, кто открыто выступает против ее членства в ЕС", — указал Эрдоган.

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