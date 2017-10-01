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Мужчина с ножом устроил резню в Марселе

 

Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

"Нападавший нейтрализован и застрелен. Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено", — говорится в сообщении.

Мужчина с ножом набросился на прохожих на вокзале в Марселе в воскресенье. Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию, в результате нападения погиб один человек. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".

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