Мужчина с ножом устроил резню в Марселе

Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции в официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

"Нападавший нейтрализован и застрелен. Железнодорожное сообщение на вокзале нарушено", — говорится в сообщении.

Мужчина с ножом набросился на прохожих на вокзале в Марселе в воскресенье. Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию, в результате нападения погиб один человек. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".