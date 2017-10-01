Европарламент признал референдум в Каталонии

Референдум о независимости Каталонии является законным. Об этом, как передает ТАСС, заявила замглавы Европарламента, депутат от Австрии Ульрике Луначек.

«В принципе референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, он должен проходить по согласованию с Мадридом. Вместе с тем центральное правительство должно наконец прекратить блокаду диалога», — говорится в заявлении замглавы Европарламента.

Луначек призналась, что шокирована ситуацией в Каталонии, и призвала к деэскалации конфликта. «Я осуждаю применение резиновых пуль и дубинок испанскими силовыми структурами», — заключила евродепутат.