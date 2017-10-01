Матч «Барселоны» отменен из-за референдума

Матч седьмого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за беспорядков, возникших в ходе проведения референдума о независимости в столице Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Встреча должна была пройти на стадионе «Камп Ноу» в 17:15 по московскому времени. Утром 1 октября руководство «Барселоны» отправило в Ла Лигу запрос с просьбой о переносе игры.

Ранее Marca сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости. По информации издания, Ла Лига пригрозила «Барселоне» исключением ее из числа участников чемпионата в случае отделения автономной области от королевства. ФИФА рассматривает это как фактор политизации футбольной жизни, что радикально противоречит правилам и принципам организации.