Подписаться на уведомления
 

Матч «Барселоны» отменен из-за референдума

 

Матч седьмого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за беспорядков, возникших в ходе проведения референдума о независимости в столице Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Встреча должна была пройти на стадионе «Камп Ноу» в 17:15 по московскому времени. Утром 1 октября руководство «Барселоны» отправило в Ла Лигу запрос с просьбой о переносе игры.

Ранее Marca сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости. По информации издания, Ла Лига пригрозила «Барселоне» исключением ее из числа участников чемпионата в случае отделения автономной области от королевства. ФИФА рассматривает это как фактор политизации футбольной жизни, что радикально противоречит правилам и принципам организации.

492 просмотров


Старости
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым
Патрушев продолжил консультации с Ильхамом Алиевым "Азербайджан и Россия вместе выявляют вызовы"
Наша погода
Сегодня 20° / 13°
2 Окт 16° / 11°
3 Окт 14° / 11°
4 Окт 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0027 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

В Дагестане ищут террористов
Эвандер Холифилд и Костя Дзю в Азербайджане «Нам очень приятно быть в Баку»
Раненный в Сирии полковник скончался в Москве
Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Турции в матче за бронзу Евро - 2017
Кланы в панике: Путин тянет с назначением нового главы Дагестана
Матч «Барселоны» отменен из-за референдума
Европарламент признал референдум в Каталонии
Мужчина с ножом устроил резню в Марселе
Эрдоган: "Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС"
В Канаде террорист порезал полицейского и сбил четверых пешеходов
Напряженность в мечети Имамзаде в Гяндже Заявление МВД
В Петербурге избили чеченского спортсмена
Индийский дипломат: Никто не знает, где находится Азербайджан
Польша разместит у себя десятки тысяч американских военных
В Карачаево-Черкесии задержали гражданина Азербайджана
Испания теряет контроль над Каталонией
Мэр Барселоны обвинила премьера Испании в трусости
В понедельник в Баку ожидается дождь
В Ливии нашли массовое захоронение
В Конго рухнул самолет с украинцами
Массовые беспорядки в Швеции
Серж Саргсян под «Мешади Ибада» стал крестным отцом Левона Ароняна фото, видео
Президент учёл замечания Генпрокуратуры и Верховного суда общественные слушания, впервые
Тысячи бакинцев сдают кровь в день Ашура
США направляют боевой флот к берегам КНДР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться