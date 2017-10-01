Кланы в панике: Путин тянет с назначением нового главы Дагестана

Будущий глава Дагестана уже определен, однако Кремль не спешит называть его имя, чтобы все группировки и кланы в республике пребывали в панике, считает журналист Максим Шевченко.

По его мнению, президент России Владимир Путин уже давно определился с кандидатурой будущего главы Дагестана, и сейчас выдерживает лишь «классическую паузу».

«Смешно наблюдать как в медиа пространстве началось состязание в засветке имени «будущего главы»… кого только не называют, полагая, что Кремль, якобы, еще «думает», кого бы это ему назначить управлять Дагестаном. Своих хозяев и покровителей пи-ар команды «засвечивают» в медиапространстве в надежде: «а вдруг поможет»…Кремль (именно же - Путин) давно уже знает, кого он назначит, а сейчас просто выдерживает классическую паузу», — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Между тем СМИ называют главным претендентом на высший пост в Дагестане замдиректора Росгвардии генерала Сергея Меликова.