Раненный в Сирии полковник скончался в Москве

Раненный в Сирии и доставленный в Москву российский офицер - командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин 30 сентября скончался в госпитале, сообщили СМИ и источник РБК.

Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, полковник Валерий Федянин, принимавший участие в операции российской армии в Сирии, умер в госпитале имени Бурденко. Об этом сообщило агентство «Северпост» со ссылкой на публикацию сослуживцев покойного в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, действительно, это произошло», — подтвердил информацию близкий к штабу Северного флота источник радиостанции «Говорит Москва».