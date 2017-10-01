В бакинском отеле Fairmont состоялась пресс-конференция, посвященная открытию в Баку 55-й Конвенции WBC (Всемирный боксерский совет).

На это мероприятие в столицу Азербайджана прибыли такие известные в мире бокса люди, как Эвандер Холифилд, Костя Дзю, Юрий Арбачаков, Эрик Моралес, Кристина Хаммер и др.

В пресс-конференции приняли участие также и представители спортивной общественности республики - известные в прошлом боксеры Ровшан Гусейнов и Фархад Аджалов.

«Мне очень приятно быть здесь, - говорит легендарный Эвандер Холифилд. – Рад быть в рядах WBC. Когда я был ребенком, я хотел быть как Мохаммед Али. Я четыре раза выигрывал титул. Спасибо, что дали мне возможность присутствовать на этом мероприятии.

Часто ли я вспоминаю мой бой с Майком Тайсоном? Это было в 1997 году, а люди продолжают об этом говорить. Я был тогда сильнее Тайсона, как мне кажется. Я три раунда держал его в углу, откуда он не мог выйти. Укусив меня, он просто хотел выйти из сложной ситуации. Это как в детстве, когда куснешь кого-нибудь, а после бежишь к своей мамочке. Так и было. Это был умный ход с его стороны».

Холифилд прокомментировал и недавний бой-шоу между Коннором Макгрегором и Флойдом Мейвезером.

«Я знал, что Макгрегор может отражать удары. Я знал, что он хорошо проведет этот бой - он умеет драться. Ему пришлось приобретать новые навыки, так как в ММА все по-другому.

Бокс – это не ММА. Это все же мастерство. Поэтому многие люди предпочитают бокс, потому что там есть правила».

«Мне очень приятно быть в Баку, - говорит Костя Дзю. - Это - часть бывшего СССР. Многие знают меня с тех времен, когда я представлял Советский Союз. Для меня большое удовольствие быть частью WBC. Нам важно передавать свои титулы следующему поколению. Уверен, что мы проведем время в Баку с пользой и передадим молодым наши знания и опыт.

Что я могу посоветовать азербайджанским боксерам? Надо готовиться. Должен быть правильный тренерский состав. Нужно выходить на промоутеров, у которых есть выход на WBC. Нужно выигрывать бои, подниматься в рейтинге и становиться чемпионом. Главное – иметь желание.

Я не знаком с боксерами из Азербайджана. Пока они не проявили себя».

«Хочу всех поздравить с 65-летием организации, - взял слово Юрий Арбачаков. - Благодарю WBC за приглашение. Я был чемпионом и девять раз защитил свой титул. WBC – самая уважаемая в мире организация. Хочу, чтобы чемпионы WBC всегда были на самом верху».

«Сегодня важный день. В Баку проходит Конвенция WBC. Хотелось бы, чтобы в будущем под эгидой WBC выступали и азербайджанские боксеры», - сказал чемпион мира среди любителей Фархад Аджалов.

«В Баку собрались сильнейшие боксеры. Огромная радость видеть тут легендарных боксеров. Надеюсь, что в будущем и азербайджанские бойцы будут радовать нас успехами на ринге WBC», - заявил Ровшан Гусейнов.

В мероприятии принимают участие более 500 гостей из 164 стран. Это и руководители национальных федераций, и менеджеры, и бывшие и действующие боксеры.

Мероприятие продлится до 6 октября.

В ходе Конвенции пройдут заседания рейтингового комитета и судейского совета. Также состоятся обсуждения календаря и правил предстоящих соревнований, а также проведения соответствующих медицинских семинаров и проч.