Над столицей Йемена сбили американский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) производства США был сбит повстанцами-хуситами в Йемене, сообщает агентство "Синьхуа".

Дрон модели MQ-9 Reaper был сбит ракетой в районе к северу от Саны. "Беспилотник, по всей видимости, выполнял обычный шпионский полет над столицей", — цитирует "Синьхуа" заявление представителей хуситов.

Беспилотники этого типа в основном применялись Соединенными Штатами в боевых действиях против боевиков Аль-Каиды* в Йемене. Они также с 2015 года использовались силами коалиции под руководством Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов, отмечает издание.