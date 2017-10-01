От удара США погибли мирные сирийцы

Двенадцать мирных жителей погибли при ударах международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

"Авиация коалиции нанесла несколько ударов… в городе Абу-Кемаль, что привело к гибели пяти мирных жителей", — сообщило агентство.

Источники сообщили агентству, что еще одна бомбардировка пришлась на место Букрус Фукани на востоке провинции, при ней погибли еще семь мирных жителей, и пострадали не менее десяти.

В обоих случаях агентство назвало жертв поименно и отметило, что большинство из них женщины и дети.